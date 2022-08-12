Чип-тюнинг Skoda в Астрахани

Чип тюнинг Шкода в Астрахани: увеличение мощности (лс) и крутящего момента (Нм) на 10-35% (Stage 1, 2), прошивка двигателя автомобиля. После чип-тюнинга Шкода происходит сокращение времени разгона машины в сек до 100 км/ч, ускорение отклика педали газа, улучшение переключений АКПП, устранение провалов и прирост тяги в области низких и средних оборотов, возможно снижение расхода топлива. Замер прибавки можно произвести на диностенде.

Чип тюнинг Skoda производится путем прошивки ЭБУ (Электронного Блока Управления двигателем). При необходимости, возможно отключение EGR, DPF, кислородного датчика - лямбда зонда и ошибок по ним, что позволяет сэкономить на их замене и ремонте, и другие дополнительные опции и модфикации, например снятие ограничения максимальной скорости. Стоимость от 5 000 руб. Удаление катализатора необязательно. Мы прошиваем бензиновые и дизельные двигатели, рестайлинг и дорестайл.