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Запишитесь на удобное время и приезжайте к нам в сервис на установку тюнинга.
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Наши преимущества
100% возврат денег
На наши услуги действует 14-ти дневный тест-драйв, в течение которого вы имеете право вернуть все деньги и вашу заводскую версию программы, если результат будет не соответствовать заявленному.
Оплата после проверки
Вы производите оплату после пробной поездки, если вас все устраивает. Цена не вырастет в ходе процедуры. Возможен замер изменений и снятие логов на диностенде.
Сохранение ресурса
Наши калибровки в первую очередь рассчитаны на безопасность для мотора и коробки. Мы оптимизируем работу двигателя для комфортной езды во всех режимах нагрузки.
Гарантия 1 год
Все наши программные решения проверены и откатаны на тысячах автомобилей, имеют сертификаты качества. На весь софт действует гарантия 1 год - он не "слетит" с вашего автомобиля.
Чип-тюнинг Skoda в Астрахани
Чип тюнинг Шкода в Астрахани: увеличение мощности (лс) и крутящего момента (Нм) на 10-35% (Stage 1, 2), прошивка двигателя автомобиля. После чип-тюнинга Шкода происходит сокращение времени разгона машины в сек до 100 км/ч, ускорение отклика педали газа, улучшение переключений АКПП, устранение провалов и прирост тяги в области низких и средних оборотов, возможно снижение расхода топлива. Замер прибавки можно произвести на диностенде.
Чип тюнинг Skoda производится путем прошивки ЭБУ (Электронного Блока Управления двигателем). При необходимости, возможно отключение EGR, DPF, кислородного датчика - лямбда зонда и ошибок по ним, что позволяет сэкономить на их замене и ремонте, и другие дополнительные опции и модфикации, например снятие ограничения максимальной скорости. Стоимость от 5 000 руб. Удаление катализатора необязательно. Мы прошиваем бензиновые и дизельные двигатели, рестайлинг и дорестайл.